Vicdan Konvoyu" Ankara'da

Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu" Ankara'ya ulaştı.

Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne gelen konvoydaki kadınlar, burada mola verdi. 55 ülkeden bir araya gelen yüzlerce kadından oluşan konvoy, Ankara'da Türk Kızılayı üyelerince karşılandı. Cami avlusunda sıcak çorba ikram eden Kızılay üyeleri, geceyi burada geçirecek olan kadınlara battaniye dağıttı.

7 seneden beridir Suriye'de akıl almaz katliamların yaşandığını ifade eden proje gönüllüsü bir kadın, "Her biri bizim kardeşimiz, çocuğumuz, en büyük işkencelere maruz kalıyorlar. Zindanlarda yaşıyorlar, tecavüze maruz kalıyorlar ve sürgün ediliyorlar. Bizler bu kardeşlerimizi görmemezlikten gelen, onların yaşadıkları zulme sağır ve dilsiz kesilen tüm dünyaya bu kardeşlerimizin varlığını hatırlatacağız. Bizim bu 8 Mart'ta en büyük amacımız 7 seneden beridir zulme uğrayan Suriyeli kadınların sesini tüm dünyaya duyurmak. İnşallah en büyük umudumuz da şuan Suriye zindanlarında tutuklu bulunan 6 bin 936 kardeşlerimizin özgürlüğüne vesile olmak. Duyuyoruz, geliyoruz ve vesile oluyoruz. Kardeşlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Bu anlamlı programa destekte bulunmaktan ötürü büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Türk Kızılayı mensubu Hilal Şahin, "Vicdan Konvoyu, bugün Ankara'dan hareket edecek. Bu anlamlı programa manidar bir dokunuşu da Türk Kızılayı olarak biz yapıyoruz. Böyle bir programa destekte bulunmak bizim için çok gurur verici. Suriye'de şuan var olan zulmü bütün dünya görüyor. Ancak dünyanın bu zulme gözleri kapalı, kulakları sağır maalesef. Biz sessiz kalmayarak bu anlamlı programa destek oluyoruz. 55 farklı milletten katılım söz konusu. 8 Mart sabahı Hatay'a ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Konvoy, sabah saatlerinde Hatay'a gitmek üzere yeniden yola çıkacak. - ANKARA