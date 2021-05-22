Vicdan azabı çektiğini belirtip polise teslim olan uyuşturucu satıcısı teslim oldu
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Vicdan azabı çektiğini belirtip polise teslim olan uyuşturucu satıcısı teslim oldu

Vicdan azabı çektiğini belirtip polise teslim olan uyuşturucu satıcısı teslim oldu
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, emniyete gidip uyuşturucu sattığını ve bu yüzden vicdan azabı duyduğunu belirterek yanına getirdiği uyuşturucuyla birlikte teslim olan F.K., tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, emniyete gidip uyuşturucu sattığını ve bu yüzden vicdan azabı duyduğunu belirterek yanına getirdiği uyuşturucuyla birlikte teslim olan F.K., tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden F.K., uyuşturucu sattığını söyleyerek teslim oldu. Yaptığı işten pişman olduğunu belirten ve yanında getirdiği satışa hazır 40 fişek uyuşturucuyu teslim eden FK., "Yaptığım işten pişmanlık duyuyorum. Vicdan azabı duyduğum için artık bu işi yapmayacağım. Suçum neyse çekmeye razıyım" dedi.F.K., alınan ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun

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