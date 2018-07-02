Polise Özür Notu Gönderip 44 Yıllık Trafik Cezasını Ödedi
ABD'li vatandaş vicdan azabı çektiğini söyleyerek, 44 yıl önce kendisine kesilen 2 dolarlık trafik cezasını geçtiğimiz günlerde ödedi.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Minersville'deki polis departmanına geçen hafta içinde 5 dolar ve bir not bulunan zarf gönderildi.
"HEP ÖDEMEK İSTEMİŞTİM, ÖZÜR DİLERİM"
Polis şefi Michael Combs, WNEP-TV'ye yaptığı açıklamada, zarfın içindeki notta, "Bu ceza makbuzunu 40 yıldan fazladır taşıyorum. Hep ödemek istemiştim. İletişim bilgilerimi vermediğim için özür dilerim. Saygılarımla, Dave" yazdığını söyledi.
2 DOLARDI, FAİZİYLE 5 DOLAR OLARAK ÖDEDİ
Pensilvanya'nın doğusunda 1974 yılında kesilen park cezasının 2 dolar olduğu, 44 yıl sonra cezayı ödeyen kişinin faizi de ekleyerek polise 5 dolar gönderdiği belirtildi.
Combs, ceza kesilen aracın Ohio plakalı olduğunu ve 44 yıl önce polisin eyaletler arası takip sisteminin bulunmadığını kaydetti.
Cezanın bugünkü karşılığının 20 dolar ettiği ifade edildi.