ViBi Nedir? Yapay değil yapan zekâ: ViBi

03.11.2019 03:07

Dijital VakıfBank'ın yeni yıldızı: 'Yapay değil yapan zeka: ViBi'

VakıfBank, bankacılık işlemlerinde müşterilerine özel hizmet verecek olan yeni sesli asistanı ViBi'yi kullanıma sundu. "Yapay değil yapan zeka" olarak isimlendirilen ViBi, 300'e yakın bankacılık işlemi için VakıfBank müşterilerine destek sağlayacak.



"VİBİ ile müşterilerimizin yanındaki güç olmayı yeni bir boyuta taşıyoruz" diyen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Dijital olmak için değil, dijitalle gelen yeni iş yapış şekillerini ve teknolojileri kullanarak sektörde bir 'müşteri odaklı oyun kurucu' olmak istiyoruz. ViBi de bunun en belirgin örneğidir" dedi.



Dijital kolaylaştırır yaklaşımıyla müşteri talep ve beklentilerine uygun çözümler üreten VakıfBank, dijital platformunun yeni yıldızı ViBi'yi düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. VakıfBank'ın dijital dünyadaki sesi ViBi, müşteri alışkanlıklarını analiz ederek kişiye özel asistanlık hizmeti verecek.



Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, kendi bankacılık yazılımını kendi kaynakları ile kodlayıp geliştiren, sektöründe öncü bir bankayız. Bu alanda, nitelikli insan kaynağına ve yenilikçi bir vizyona sahibiz" diyen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih,



"Bugünün ihtiyaçlarına göre 'yarını kodlamak' da bize yeterli gelmiyor. Müşteri beklentilerini ve teknolojinin bizi nereye götürdüğünü sürekli analiz ediyoruz. Blokzincir, açık bankacılık, yapay zeka, robotik yazılım gibi kavramlar artık Bankacılık uygulamaları içinde çok hızlı bir şekilde konumlanıyor. Tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.



Üstünsalih, VakıfBank Ar-Ge merkezinin de Haziran ayında faaliyetlerine başladığına dikkat çekerek, müşteri ve çalışanlarının hayatını kolaylaştıracak uygulamaları, etkin bir şekilde bünyelerine kattıklarını ifade etti.



"Müşteri odaklı oyun kurucu olmak istiyoruz"

VakıfBank'ın, kendi bankacılık yazılımını kendi kaynakları ile kodlayarak sektöre öncülük eden bir banka olduğunu vurgulayan Üstünsalih, yenilikçi bir vizyonla hareket ederken en büyük zenginliklerinin nitelikli insan kaynağı olduğunu söyledi."Dijitalleşmeyi sadece bir süreç, yetkinlik olarak görmüyoruz" diye konuşan Üstünsalih, sözlerini şöyle tamamladı:



"Dijital olmak için değil, dijitalle gelen yeni iş yapma şekillerini ve teknolojileri kullanarak, sektörde bir 'müşteri-odaklı oyun kurucu' olmak istiyoruz. Ailemizin en yenilikçi ve en teknolojik üyesi olan ViBi, müşterilerimizle mobilde buluştu. ViBi ile müşterilerimizin yanındaki güç olmayı yeni bir boyuta taşıyoruz. Kendisini yapay zeka olarak değil, yapan zeka olarak isimlendiriyoruz. Müşterilerimizi dinleyen, anlayan ve ihtiyaçlara etkin çözümler sunan asistanımız, bundan sonra hayatımızın merkezinde olacak. ViBi sektördeki ilk uygulamalardan biridir. ve memnuniyetle ifade edebilirim ki; birçok açıdan da sektördeki en iyi uygulamadır."



'Müşterisini en iyi anlayan bankacılık asistanı: ViBi'

ViBi'nin bankacılık sektöründeki en teknolojik asistan olduğu bilgisini veren VakıfBank Dijital Bankacılık, Ödeme Sistemleri ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan ise;



"Müşterisini en iyi anlayan sesli bankacılık asistanı ViBi'dir. Her şeyden önce ViBi, salt bir yapay zeka değildir, dinleyen, anlayan ve yapan bir zekadır" dedi.



ViBi'nin yüzde 100 yerli bir yazılım olarak geliştirildiğine de vurgu yapan Merdan, ViBi'nin kullanıcılar ile interaktif bir şekilde iletişim kurup, bankacılık işlemleri için en doğru yönlendirmeyi de yapabildiğinin altını çizdi. "Konuşma hızınız ve biçiminiz nasıl olursa olsun, söylediklerinizi anlamlandırır ve işlemlerinizi sürdürür" diyen Merdan, "Daha basit bir ifadeyle, ilk kez karşılaştığınız ve aynı dili kullandığınız bir insan, sizi ne kadar anlıyorsa ViBi de sizi o kadar iyi anlar. Telefonun işletim sisteminden bağımsız çalışır. VakıfBank Mobil'in yüklü olması dışında başkaca bir yazılıma ihtiyaç duymaz. Tamamen güvenlidir. Aktif olmadığı anlarda dinleme ya da ses kaydı yapmaz. Verileri kimseyle paylaşmaz" diye konuştu.



ViBi'nin yetenekleri:



Fonksiyon seti ve işlem çeşitliliği açısından ayrıcalıklı hizmet sunan ViBi, pek çok işlemi tek başına tamamlayabiliyor. ViBi ile para transferi, kredi başvurusu, QR kodla para çekme-yatırma, taksitli ve nakit avans, sanal kart bilgileri ve limit belirleme, güncel kur bilgileri, dönüştürücü ve parite, varlık durumu bilgilerine erişim, piyasa bilgileri öğrenme ve kredi kartı borç bilgileri sorgulamak mümkün.



Rakamlarla ViBi:



Çalışmaları 6 ayda tamamlandı

5'i mühendis 13 kişilik bir ekip çalıştı

210 bin kelime ses kaydı yapıldı

İlk öğrendiği kelime VakıfBank oldu

300'e yakın işlem için müşterilerimize destek oluyor

5 bin soruya yanıt verebiliyor

Kaynak: Teknotalk.com