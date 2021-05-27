Viary Esports Valorant kadrosunu duyurdu!
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Viary Esports Valorant kadrosunu duyurdu!

Viary Esports Valorant kadrosunu duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Organizasyon Valorant'a giriş yaptı.

Başarılı espor organizasyonlarından biri olan Viary Esports Valorant kadrosunu açıkladı. Organizasyon duyuruyu sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına duyurdu.

Organizasyon duyuru paylaşımında şu açıklamaya yer verdi:

Yeni kadro yeni heyacanlar !  Hoş geldiniz çoçuklar.

Organizasyonun anlaştığı kadro ise şu şekilde:

Muhammed "MAM1Y" Karataş

Mert "MADARA" Meriç

Berk "XWINSUS" Bahçekapılı

Yiğit "VEPPA" Yağmur

Furkan "NEBİ ÜL ALA" Özveren

Duyuru paylaşımının altına gelen yorumlara baktığımızda ise taraftarlar kadrodan oldukça memnun görünüyor. Taraftarlar ayrıca bu kadrodan birçok başarı beklediği atılan yorumlara göz attığında görülebiliyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, oyunculara gelecek kariyerlerine başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros

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