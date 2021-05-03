VIA Esports Valorant kadrosu değişikliğe uğruyor!
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VIA Esports Valorant kadrosu değişikliğe uğruyor!

VIA Esports Valorant kadrosu değişikliğe uğruyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Acaba oyuncu değişikliklerinden sonra VIA Esports daha da güçlenecek mi?

2021 yılının ilk çeyreğinde kurulan VIA Esports Valorant kadrosunda değişikliğe gitti. Organizasyon 14 saat önce sosyal medya hesaplarından paylaştığı gönderiyle değişikliği .

VIA Esports, Kaan "BweeN" Seven ile yollarını ayırdı ve takıma iki yeni oyuncu katıldı. Oyunculardan birisi daha önce takımda bulunan Onur "Nathan" Efe ve Efe "KennyS" Erbaş oldu. Onur Efe ise paylaşım gönderisinin altına "yuvaya döndük hoşbuldum" yorumunu yaptı.

Transferlerin ardından akıllara şu soru geldi "Organizasyon bu transferlerden sonra daha güçlü olabilecek mi?". Bu sorunun cevabını ise organizasyonun aktif olarak yer aldığı Türkiye Espor Elitler Ligi Valorant Turnuvası sonuçlarına göre cevap bulacak.

Kaynak: Playerbros

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