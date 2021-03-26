VIA Esports espor arenasına Valorant ile giriş yaptı
Türkiye espor sahnesinde yeni bir ekip: VIA Esports!
Türkiye espor ekosistemine yeni bir takım katılıyor. VIA Esports adıyla yeni bir espor kulübü kuruldu. Organizasyon kuruluşunu Valorant kadrosuyla birlikte duyurdu.
Yeni kurulan organizasyon ilk olarak Valorant espor arenasına giriş yaptı. Kulüp yaptığı her paylaşımda yeni bir kadro oyuncusunu tanıttı. Takımdaki tüm oyuncuların duyurulmasıyla birlikte kadro tamamlandı.
VIA Esports Valorant Kadrosu
Kerem 'KylaWP' Uçar
Furkan 'SindeX' Gülkan
Onur Hasan 'Nathan' Efe
Enes 'XensioN' Gülkan
Efe 'FL4ME' Hoşaf
Yeni kurulan kadro 25 Mart Perşembe günü İstan Bulls Esports ile bir dostluk maçı oynadı. Takım bu dostluk maçında rakibine 1-0 mağlup oldu. Böylelikle oyuncular bir arada ilk maçlarına çıkmış oldular.
Playerbros ekibi olarak VIA Esports kulübüne başarılar diliyoruz!
Kaynak: Playerbros