VHV Group, Dubai Sigorta'yı satın alıyor

Almanya merkezli sigorta şirketlerinden VHV Group'un Türkiye'deki iştiraki VHV Reasürans, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Oman Insurance'ın Türkiye'de hayat dışı sigortacılık alanında faaliyet gösteren şirketi Dubai Sigorta'nın tüm hisselerini satın almak için anlaştı.

VHV Group tarafından yapılan açıklamada, söz konusu satın alma ile grubun Türkiye elementer sigortacılık pazarına giriş yaptığı ve hizmetlerini daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırmasının amaçlandığı belirtildi.

Grubun Türkiye'deki yerleşik şirketi VHV Reasürans'a paralel olarak endüstriyel riskler, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik inşaat ve kurumsal sigortacılık alanlarında uzmanlaşmış bir sigorta şirketi ile mevcut faaliyetlerini büyüteceğinin altı çizilen açıklamada, iki şirket tarafından da mali detayları açıklanmayan satın alma işleminin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenleyici kurumlardan alınacak izinlere tabi olduğu ifade edilirken, satın alma süreçlerinin yılın ilk yarısı içinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.