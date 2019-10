VHO Başkanı Ödül: "Dünya'da bu kanun ile sokak hayvanı tanımı sadece ülkemizde yapılmıştır"

04.10.2019 11:25

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası (VHO) Başkanı Ercan Ödül, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla açıklamalarda bulundu.



Ödül, Türkiye'de ve Dünya'da hayvan refahının geliştirilmesi açısından en önemli yerde duran Veteriner Hekimler için 1931 yılında ilan edilen "4 Ekim Hayvanları Koruma günü"nün ayrı bir önem taşıdığını belirtti.



VHO Başkanı Ercan Ödül, "Günümüzde hayvanların bakım ve besleme koşullarını iyileştirmek adına bir çok çalışma yapılmasına rağmen bu çalışmalar halen yeterli değildir. Toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi, hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve bu koşulların devam ettirilebilmesi için ne yazık ki önümüzde gitmemiz gereken daha çok yol var" dedi.



Türkiye'de 26.04.2004 tarihinde 5199 sayı ile Hayvanları Koruma Kanunu kabul edilmiştir ve bu kanunun kabulü, Ülkemizin çağdaş Dünya'da yer aldığının bir göstergesidir diyen Başkan Ödül, "Dünya'da bu kanun ile sokak hayvanı tanımı sadece ülkemizde yapılmıştır. Bu hali ile dünyada bir ilk ve tek kanun olarak bulunmaktadır. Ancak kapsamının genişletilmesi, hayvanlara karşı işlenen suçların daha etkin ve ciddiyetle cezalandırılması isteği son dönemde hayvanlara karşı işlenen suçların artmasıyla toplum tarafından ciddi bir beklenti haline gelmiştir. Bu nedenle Mecliste TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu taslak rapor çalışmalarını tamamlamış ve "Hayvanları Koruma Kanunu'nun, Hayvan Hakları Kanunu olarak değişmesi ve hayvanlara yönelik kötü muamelenin ve istismarın suç kapsamına alınması" gibi bir dizi önerinin bulunduğu raporu tam da Dünya Hayvanları Koruma Günü olan bugün TBMM Başkanlığına teslim etmeyi planladığını biliyoruz. Umarız en kısa sürede ilgili kanun Meclisten geçer ve toplumun vicdanını sarsan tarzda hayvan hakları ihlalleri gerektiği cezayı alır" diye konuştu.



Hayvanları koruma ile ilgili atılacak ilk adım onların birer can taşıdığını hatırlamak ve mal olarak görmekten vazgeçmek gerektiğine dikkat çeken VHO Başkanı Ercan Ödül, "Küçücük yaşam alanlarına sıkıştırdığımız vahşi hayvanlardan, sokağımızın bir köşesinde yaşayan kedi yavrusuna kadar tüm canlıların yaşam, beslenme, korunma, barınma haklarından bizler sorumluyuz. Hayvanların bizim için değil bizimle birlikte yaşadıkları bilinci" ne kadar yaygınlaşırsa hayvanların korunması ile ilgili o kadar çok yol almış olacağız. Bir toplumda hayvan refahı ne kadar yükselirse o toplumun refah düzeyi de o kadar yükselecektir. Bu sebeple hayvan hakları ve hayvanların korunması ile ilgili yapılan her çalışma, her kampanya ve her hareket bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar bir günde kısıtlı kalmamalı tüm yıla yayılıp toplumun konu ile ilgili farkındalığı artırılmalıdır. Biz Veteriner Hekimler olarak yılın 365 günü tüm bilgi ve deneyimlerimizi ortaya koyarak hayvan hakları ve bu hakların korunması için çalışmaya devam edeceğiz. Dileriz tüm insanlar aynı farkındalık ve sevgiyle, birlikte yaşadığımız bütün hayvanların haklarına saygılı olmayı öğrenir" şeklinde konuştu. - KARS

