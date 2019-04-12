Vgm'den Bosna Hersek'te Gelir Getirici Vakıflara Destek - Kiseljak

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Bosna Hersek'te cami ve medrese mahiyetindeki yerlerin yanı sıra kökeni vakıf olmak şartıyla gelir getirici mahiyette yatırımlar da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ile Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi arasında imzalanan protokole binaen rekonstrüksiyonu gerçekleştirilecek Kiseljak şehrindeki Han Ploca Divanhanesi'nin taş koyma töreni yapıldı.

Törene Ertem'in yanı sıra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi Müdürü Senaid Zajimovic, Saraybosna Müftüsü Enes Ljevakovic ile diğer davetliler katıldı.

Ertem, burada yaptığı açıklamada, bugün temelini attıkları projenin Bosna Hersek İslam Birliğine gelir getirici mahiyette bir yatırım olduğunu belirterek, "Biz burada cami ve medrese mahiyetinde yerlerin yanı sıra aynı şekilde gelir getirici mahiyette, kökeni vakıf olmak şartıyla bu tür yatırımlar da gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bosna Hersek'in yanı sıra tüm Osmanlı coğrafyasında bu tür projeler yaptıklarını aktaran Ertem, Han Ploca Divanhanesi'nin gelecek yıl açılmasının planlandığını ifade etti.

Ertem, vakıfların temel özelliğinin, bir amaç edinince o amacı gerçekleştirecek bir geliri de vakfetmek olduğunu söyleyerek, "Günümüzde daha çok bir amaç belirleniyor ama o amacı gerçekleştirmeye yönelik gelirin nereden geleceği noktasında çok açık bir hüküm yok. Eğer bir hayır yapacaksanız, mutlaka onun gelirini de ortaya koymanız gerekiyor. Osmanlı vakıflarını bu şekilde kurdu, bu şekilde yaşattı." diye konuştu.

"Ortak kültür mirası iki ülke arasındaki köprü"

Büyükelçi Koç da Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin ekonomik ve siyasi anlamda en üst düzeyde seyrettiğini vurgulayarak, "Bunun en önemli yansımalarından bir tanesi de ortak kültür mirası ve bu mirasın her zaman canlı, ayakta tutulması." dedi.

Ortak kültür mirasının iki ülke arasında köprü vazifesi gördüğünü söyleyen Koç, "Bu köprü ancak bu destekle ayakta kalıyor. VGM de bu desteği sağlıyor." diye konuştu.

Vakıflar İdaresi Müdürü Zajimovic ise Türkiye ve VGM'ye destekleri için teşekkür ederek, "Mısır Ağa'nın vakfını küllerinden doğuracak bu divanhanenin temelini atmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz." dedi.

VGM ile Bosna Hersek İslam Birliği arasındaki iş birliğine de değinen Zajimovic, "Bu iş birliği hayır ve iyi amellerde güçlerimizi birleştirebileceğimizin kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Müftü Ljevakovic de bugün temeli atılan projenin, Türkiye-Bosna Hersek dostluk kiliminin süslerine bir yenisini daha eklediğini vurguladı.

Kaynak: AA