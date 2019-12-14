VGM bursu ne zaman açıklanıyor? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları 2019 lisans

14.12.2019 09:09 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:10

VGM burs sonuçları 2019 lisans! Her yıl iktiyacı olan yükseköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burs miktarı ne kadar? Öğretim döneminin başladığı Eylül ayı ile birlikte VGM burs başvuruları başlamıştı. VGM burs başvuru şartları neler? İşte detaylar...

VGM burs sonuçları sorgulama ekranı...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Burslar, öğrencinin eğitimini sürdürdüğü ilin Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınır. Eylül - Ekim arasında başvuruları yapılan lisans VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz dönemde başvurular 3 ay sonra açıklandı. VGM burs sonuçlarının 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular her öğretim dönemi için 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında kurumun internet sitesi olan, ''www.vgm.gov.tr'' üzerinden başvuru formu dolrudularak alınıyor.

Başvuruların ardından doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğine göre değerlendirilir.

KİMLER VGM BURSU ALAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmiyor.

VGM BURSU NE KADAR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) boyunca 250,00 TL burs yardımı yapılıyor.

Türkiye'de eğitim gören, burs almaya hak kazanan yabancı uyruklu öğrencilere eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 500,00 TL burs yardımı yapılmaktadır.

VGM BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

*Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

*Yabancı uyruklu öğrencilere,

*Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

*Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

*Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

*Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere

*Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %5'i kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir. Yabancı uyruklu öğrenci burslarının başvuruları her sene 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden yapılır.