VGM burs sonuçları açıklandı! VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları sorgulama!
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VGM burs sonuçları açıklandı! VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları sorgulama!

20.11.2020 16:03 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:06
VGM burs sonuçları açıklandı! VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları sorgulama!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencileri için başlatılan VGM burs başvuru sonuçları belli oldu. Kurumdan yapılan açıklamada, VGM ortaöğrenim burs sonuçlarının erişime açıldığı belirtildi. 2020-2021 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

2020 VGM ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) burs başvuru sonucu kurumun resmi adresinden adaylara duyuruldu. Ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim'de, yükseköğrenim başvuruları da 30 Ekim'de alınmıştı. Evlerinden eğitimlerini sürdüren binlerce öğrenci Vakıflar Genel Müdürlüğü sonuçlarını bekliyordu. İşte, VGM ortaöğrenim burs sonucu 2020 sorgulama ekranı haberimizde...

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Müdürlükten yapılan açıklamada, 2020-2021 eğitim yılı ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri tamamlandığına yer verildi. Başvuru sonucu ise https://www.vgm.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası, ad-soyad doğum tarihi, ve baba adı bilgileri girilerek öğrenilebilecek.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ortaöğrenim burs sonuçları adaylara ilan edildi. Yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği sonuçlar ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra değerlendirilecek.

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