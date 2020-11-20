VGM burs sonuçları açıklandı! VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları sorgulama!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencileri için başlatılan VGM burs başvuru sonuçları belli oldu. Kurumdan yapılan açıklamada, VGM ortaöğrenim burs sonuçlarının erişime açıldığı belirtildi. 2020-2021 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?