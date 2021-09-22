VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtı merak ediliyor. Üniversiteler yakın zamanda açılıyor. Açılışla birlikte burslar da en önemli gündemlerden biri olacak. VGM de her yıl öğrencilere burs imkanı sağlarken "VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" soruları hızlanmış durumda...

2021-2022 VGM BURSU NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 600,00 TL olarak ödenecek.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden yapılıyor. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında gerçekleşiyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

VGM başvuruları ile ilgili detaylar Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyuruluyor. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir.

2021-2022 VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?