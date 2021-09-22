VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? - Haberler
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VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

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VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

Binlerce öğrenci burs için tarihleri hakkında detayları beklerken 2021-2022 VGM burs başvuruları ile ilgili müjdeli haber geldi. VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtları araştırılmakta. Vakıflar Genel Müdürlüğü de öğrencilere burs imkanı sağlarken başvuru yapmak isteyenler "VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" diye soruyor.

VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtı merak ediliyor. Üniversiteler yakın zamanda açılıyor. Açılışla birlikte burslar da en önemli gündemlerden biri olacak. VGM de her yıl öğrencilere burs imkanı sağlarken "VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" soruları hızlanmış durumda...

2021-2022 VGM BURSU NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 600,00 TL olarak ödenecek.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden yapılıyor. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında gerçekleşiyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

VGM başvuruları ile ilgili detaylar Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyuruluyor. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir.

2021-2022 VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2021 - 2022 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURU TARİHLERİ?? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Başlangıç

Bitiş

Ortaöğrenim Bursu

15 Ekim 2021

30 Ekim 2021

Yükseköğrenim Bursu

01 Kasım 2021

15 Kasım 2021

Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu

01 Kasım 2021

15 Kasım 2021

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