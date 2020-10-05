VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite VGM burs başvuru tarihleri

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, karşılıksız olarak ihtiyacı olan öğrencilere veriliyor. VGM ortaöğretim burs başvuruları da devam ediyor. VGM burs başvuru ekranı...