VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite VGM burs başvuru tarihleri
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VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite VGM burs başvuru tarihleri

05.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:51
VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite VGM burs başvuru tarihleri

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, karşılıksız olarak ihtiyacı olan öğrencilere veriliyor. VGM ortaöğretim burs başvuruları da devam ediyor. VGM burs başvuru ekranı...

2020 - 2021 yılı burs başvuruları, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde alınmaya devam ediyor. VGM burs ücreti ne kadar? Vakıflar Genel Müdürlüğü, burs başvuru tarihleri ile birikte, yeni dönemde öğrencilere verilecek burs miktarlarını da duyurdu. İşte, VGM burs ayrıntıları...

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM'nin resmi adresi olan https://www.vgm.gov.tr/sayfalar/2020-2021-egitim-yili-burs-basvurulari sayfasıonda yer alan ve öğrencilerin kişisel bilgilerinin istendiği alan doldurularak başvuru ekrnaına ulaşmak mümkündür.

VGM ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURU EKRANI...

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açılan burs başvuru ekranı için başvuru tarihleri şöyle:

Ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) : 01 Ekim 2020 - 15 Ekim 2020

Yükseköğrenim : 15 Ekim 2020 - 30 Ekim 2020

Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim : 15 Ekim 2020 - 30 Ekim 2020

(Yabancı uyruklu ve Mavi Kartlı öğrenciler için)

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencileri için aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs veriliyor.

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