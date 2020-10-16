VGM burs başvurusu 2020: VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır?
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VGM burs başvurusu 2020: VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır?

16.10.2020 12:34 | Son Güncelleme: 16.10.2020 12:39
VGM burs başvurusu 2020: VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır?

VGM burs başvuru şartları neler? 2020 – 2021 eğitim yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek olan "Ortaöğrenim Bursu" başvuruları tamamlandı, üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğrenim Bursu" için başvurular devam ediyor. İşte, VGB burs başvuru ekranı...

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvuru şartları neler? 1 - 15 Ekim tarihleri arasında ortaöğrenim öğrencilerine verilen burs için başvurular sonlandı. Diğer yandan yükseöğrenim öğrencileri için başvurular sürüyor. Peki, VGM bursu başvurusu nasıl yapılır? VGM burs ücreti ne kadar?

2020 VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirli şartları taşıyan öğrencilere verilen VGM yükseköğrenim bursu başvuruları 15 - 30 Ekim tarihleri arasında alınıyor.

VGM burs başvurusu 2020: VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır?

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir.

2020 VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU EKRANI...

VGM BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.

KİMLER VGM BURSUNDAN FAYDALANAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

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