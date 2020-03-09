SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› VGC, Vanspor maçı sonrası çıkan olayla ilgili açıklama yaptı - Spor
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Etimesgut, Spor

VGC, Vanspor maçı sonrası çıkan olayla ilgili açıklama yaptı

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC), Vanspor-Etimesgut Belediyespor karşılaşmasının ardından çıkan olayla ilgili açıklama yaptı.

09.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:18
VGC, Vanspor maçı sonrası çıkan olayla ilgili açıklama yaptı

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC), Vanspor-Etimesgut Belediyespor karşılaşmasının ardından çıkan olayla ilgili açıklama yaptı.

VGC'den yapılan açıklamaya göre, 08 Mart'ta Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan ve 1-1 sona eren Vanspor-Etimesgut Belediyespor karşılaşmasının ardından, bazı gazeteciler ile Vanspor kulüp yöneticileri arasında istenmeyen olaylar yaşandığı belirtildi.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda hiçbir futbolcu saha dışı olaylara müdahil olmamalı yine bir gazeteci de kentinin takımına sahip çıkarken holigan davranış sergilememelidir. Aynı zamanda bir kulüp başkanı da başkanlığına yakışır bir tavır sergilemelidir. Dolayısıyla yaşanan olaylar taraflı tarafsız spor ahlakı bağlamında bizler kadar herkesi derinden üzmüştür. Vangölü Gazeteciler Cemiyeti olarak bu tür olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Spor
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Spor
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Spor
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Koronavirüsün vurduğu ülkeden yürek parçalayan görüntüler: Kardeşim ölüyor Spor
Koronavirüsün vurduğu ülkeden yürek parçalayan görüntüler: Kardeşim ölüyor
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Spor
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi Spor
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Levent Can Sinan Akçıl Hülya Avşar Muhterem Nur
Spor Podolski Ersun Yanal Burak Yılmaz İsmail Kartal Sergen Yalçın
Daha Fazla Adana Petrol Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: VGC, Vanspor maçı sonrası çıkan olayla ilgili açıklama yaptı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 18:26:34. #1.15#