Vgc'nin 9. Olağan Genel Kurulu Toplandı

Vangölü Gazeteciler Cemiyetinin (VGC) 9. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Cemiyetin toplantı salonunda toplanan genel kurul, yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Cemiyetin kurucularından Kerem Oruç'un divan başkanlığını yaptığı kongrede, denetim ve faaliyet raporları okunarak oylandı. Daha sonra tek liste halinde gidilen seçimlerde, Fatih Sevinç, Ömer Aytaç Aykaç, Şükrü Akyüz, Cemal Aşan, Baki Karaca, Rıdvan Can ve Bişar Ulutaş'tan oluşan liste üyelerin oylarıyla yönetime getirildi.

Yönetim kurulu adına teşekkür konuşmasını yapan Sevinç, 1998 yılında kurulan cemiyetin 3 dönemdir yönetimini oluşturduklarını ve 4. döneme adım attıklarını belirtti.

Cemiyetin kuruluşunun 20. yılını geride bıraktıklarını ifade eden Sevinç, "1998'de ağabeylerimizin büyük özverileri ile kurulan cemiyetimizin son yıllarına arkadaşlarımızla beraber çok önemli derecede katkılar sunduk. Bugüne kadar yaptıklarımızın dışında yapmayı arzuladığımız işler elbette ki var. Birlik ve beraberlik içinde önceliğimiz mesleki dayanışmanın arttırılması ve birbirimize karşı sevgi, saygıyı gözetmek olacaktır." dedi.

Mesleki yeterlilik ve gelişimleri için eğitimlerin devam edeceğini vurgulayan Sevinç, şöyle devam etti:

"Bunun için daha çok projeci, katılımcı ve fikir üreten bir topluluk haline dönüşmeliyiz. Bu nedenle sizlerden cemiyetin neler yapması gerektiğine dair önerilerinizi bekliyoruz. Bu işin adını sizler koyacaksınız. Biz kendi fikirlerimizi zamanla uygulayacağız. Her zaman olduğu gibi desteklerinizi bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte sponsorluk desteğiyle Bursa ve Konya örneğinde olduğu gibi değişim programlarına devam edeceğiz. Bu değişim programlarında eğitim ve bilgilenme odağımız olacak. Başka önemli bir konu ise cemiyetin kendine ait bir yerinin olması için ekonomik çalışmalarımız var. Mali tablo ile ilgili son bilgilere sahipsiniz. Olgunlaşınca sizlerle paylaşacağız. Mesleki anlamda birbirimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Geçmişte hatırlanacağı üzere konut edinme konusunda girişimlerimiz oldu. Ancak bazı engellerle karşılaştık. Konut konusunda çabalarımızın sürdüğünü belirtmek isterim. Sizlerden cemiyet sosyal ve kültürel etkinliklerine katkı bekliyorum. Geçmişin pişmanlıklarını bir tarafa bırakıp güzel günler için hep beraber olalım."