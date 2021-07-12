VGC Başkanı Sevinç güven tazeledi
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VGC Başkanı Sevinç güven tazeledi

VGC Başkanı Sevinç güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Vangölü Gazeteciler Cemiyetinin 10. olağan genel kurulunda iki listenin yarıştığı seçimde mevcut başkan Fatih Sevinç yeniden seçildi.

Vangölü Gazeteciler Cemiyetinin 10. olağan genel kurulunda iki listenin yarıştığı seçimde mevcut başkan Fatih Sevinç yeniden seçildi.

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti 10. kez genel kurula gitti. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Taht Palace Hotel'de yapılan genel kurulda iki liste yarıştı. Açılış ve yoklamayla başlayan genel kurul, divan heyetinin oluşturulması ve ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Divan heyetine Haşim Talay, Nihat Çavuşoğlu ve Yılmaz Tekin seçildi. Divan Başkanı Haşim Talay, seçim dolayısıyla her türlü imkanı sağlayan Taht Palace Hotel sahibi Reşit Takar'a teşekkür etti.

Faaliyet raporlarının okunması ve ibrasının ardından, yönetim, denetim ve disiplin kurulu seçimine geçildi.

Mevcut Başkan Fatih Sevinç'in listesi yeniden güven oyu aldı. Mevcut Başkan Fatih Sevinç 63, Feyat Erdemir ise 58 oy alırken, 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Başkan Sevinç'in yönetim kurulu listesinde; Şükrü Akyüz, Abdulbaki Karaca, Ali İhsan Öztürk, Bişar Ulutaş, Cemal Aşan ve Haşim Talay yer aldı. - VAN

VGC Başkanı Sevinç güven tazeledi
VGC Başkanı Sevinç güven tazeledi
VGC Başkanı Sevinç güven tazeledi
VGC Başkanı Sevinç güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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