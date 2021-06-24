VFŞL takımlarından SuperMassive Blaze Roulette transferini duyurdu!
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VFŞL takımlarından SuperMassive Blaze Roulette transferini duyurdu!

VFŞL takımlarından SuperMassive Blaze Roulette transferini duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

VFŞL takımlarından SuperMassive Blaze RouletteLoL transferini duyurdu!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi takımlarından SuperMassive Blaze Roulette transferini duyurdu. Tecrübeli takım sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile Mesut "Roulette" Balı'nın Yaz Mevsiminde takımın ormancı rolünü üstleneceğini duyurdu.

SuperMassive Blaze bünyesinde bulunan orman oyuncusu Kireas hakkında da açıklamalarda bulundu.

Kış Mevsiminde Galakticos için oynayan Roulette, mayıs ayında Wildcats'e transfer olmuştu. 2021 Yaz Mevsimine fastPay Wildcats bünyesinde giren orman oyuncusu sezonun ilk iki haftası forma giyememişti. Bugün gelen transfer haberi ile de tecrübeli oyuncu artık SuperMassive Blaze için orman rolünü üstlenecek.

olarak yapılan bu transferi kutluyor ve tüm takımlara iyi bir sezon olması için başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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