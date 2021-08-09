VFŞL'de heyecan tie-break karşılaşmaları ile devam ediyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VFŞL'de heyecan tie-break karşılaşmaları ile devam ediyor!

VFŞL'de heyecan tie-break karşılaşmaları ile devam ediyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

VFŞL 2021 Yaz Mevsimi'ni 6. sırada hangi takım bitirecek? Play-offlar için 3 takım kıyasıya mücadele içerisinde!

VFŞL'de son hafta karşılaşmaları sona erdi ancak play-offlara  hangi takımın kalacağı günün sonunda netleşmedi. Lig aşamasının tamamlanmasıyla birlikte 3 takım, 6. Sırayı paylaşıyor ve bu eşitliği bozmak adına tie-break maçları oynanacak.

Bugün oynanan karşılaşmaların ardından, altıncı sırayı paylaşan takımlar , fastPay Wildcats ve Beşiktaş oldu.

Riot Games tarafından tie-break eşleşmeleri paylaşıldı. İlk maç 5 Ronin ve fastPay Wildcats arasında gerçekleşecek ve bu maçın kazananı Beşiktaş ile oynayacak.

İkinci maçın kazananı, 2021 Yaz Mevsimi'ni 6. sırada bitirecek ve play-offlara katılmaya hak kazanacak.

Play-offlara Hangi Takım Hak Kazanacak?

5 Ronin

FB Espor karşısında aldığı galibiyet ile Play-off yarışında kalmayı başardı.

fastPay Wildcats

2021 Kış Mevsimi Şampiyonu olan fastPay Wildcats, bugün NASR Esports'a karşı oynadığı mücadeleden galip ayrıldı ve tie-break eşleşmelerinde 5 Ronin ile eşleşti.

Beşiktaş

SuperMassive Blaze karşısında kaybeden BJK, play-offlar için ümidini devam ettirmekte. Siyah-Beyazlı ekip rakibini bekliyor. 5R ve IW arasında gerçekleşen mücadelenin galibi ile oynayacak.

Sizlerde tie-break karşılaşmalarını izlemek istiyorsanız, LOLespor ve RiotGames Turkish kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.

Play-offlara katılma şansı elde edecek takım sizce kim olacak? Düşüncelerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Çelikkol Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Burak Elmas Caner Erkin Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VFŞL'de heyecan tie-break karşılaşmaları ile devam ediyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 11:27:47. #1.16#

title