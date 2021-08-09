VFŞL'de heyecan tie-break karşılaşmaları ile devam ediyor!

VFŞL 2021 Yaz Mevsimi'ni 6. sırada hangi takım bitirecek? Play-offlar için 3 takım kıyasıya mücadele içerisinde!

VFŞL'de son hafta karşılaşmaları sona erdi ancak play-offlara hangi takımın kalacağı günün sonunda netleşmedi. Lig aşamasının tamamlanmasıyla birlikte 3 takım, 6. Sırayı paylaşıyor ve bu eşitliği bozmak adına tie-break maçları oynanacak.

Bugün oynanan karşılaşmaların ardından, altıncı sırayı paylaşan takımlar , fastPay Wildcats ve Beşiktaş oldu.

Riot Games tarafından tie-break eşleşmeleri paylaşıldı. İlk maç 5 Ronin ve fastPay Wildcats arasında gerçekleşecek ve bu maçın kazananı Beşiktaş ile oynayacak.

İkinci maçın kazananı, 2021 Yaz Mevsimi'ni 6. sırada bitirecek ve play-offlara katılmaya hak kazanacak.

Play-offlara Hangi Takım Hak Kazanacak?

5 Ronin

FB Espor karşısında aldığı galibiyet ile Play-off yarışında kalmayı başardı.

fastPay Wildcats

2021 Kış Mevsimi Şampiyonu olan fastPay Wildcats, bugün NASR Esports'a karşı oynadığı mücadeleden galip ayrıldı ve tie-break eşleşmelerinde 5 Ronin ile eşleşti.

Beşiktaş

SuperMassive Blaze karşısında kaybeden BJK, play-offlar için ümidini devam ettirmekte. Siyah-Beyazlı ekip rakibini bekliyor. 5R ve IW arasında gerçekleşen mücadelenin galibi ile oynayacak.

Sizlerde tie-break karşılaşmalarını izlemek istiyorsanız, LOLespor ve RiotGames Turkish kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.

Play-offlara katılma şansı elde edecek takım sizce kim olacak? Düşüncelerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros