VFŞL'de haftanın maçında 1907 Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor!

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nin son haftasına girilirken playoff potasını yakından ilgilendiren, haftanın en önemli maçında 1907 Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın saat 15.00'da kozlarını paylaşacak. Lig tablosunda ilk dört sırada yer alan takımlar playoff'lara girmeyi garantilediklerinden tüm gözler bu maç üzerinde olacak. İşte önemli baz istatistikler:

Beşiktaş ile 1907 Fenerbahçe Espor 'de 10.defa karşı karşıya geliyor.

İki takımın aralarında oynadıkları dokuz maçtan beşini Fenerbahçe kazanırken, dördünden Beşiktaş galibiyetle ayrıldı.

Bu dokuz maçta Beşiktaş tarafı 114 skor almayı başarırken, 1907 Fenerbahçe Espor 124 skorla rakibine üstünlük sağladı.

Bu mevsim dördüncü haftada oynanan karşılaşmadan Fenerbahçe galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş son beş maçtan sadece iki galibiyet çıkarabilirken, 1907 Fenerbahçe ise üç galibiyet almayı başardı. Beşiktaş'ın aldığı iki galibiyet en alt sıra takımlarından AUR ve GAL'a karşıydı.

1907 Fenerbahçe Espor

Fenerbahçe bu sezon tamamen yeni bir yapılanmaya gitti. Genç oyunculara yönelerek şampiyonluk iddaası olmadığını gösterdi. Takıma Elramir gibi oyun hakimiyetini elinde tutmayı seven shotcaller eklemesi yaparak uyum yakalamaya çalışıyorlar. Lige istediği başlangıcı yapamasa da haftalar ilerledikçe playoff potansiyeli taşıdıklarını gösterdiler. Bazı maçlarda rakiplerine verdikleri özel cevaplarla dikkat çektiler. Beşiktaşa karşı oynadıkları ilk karşılaşmada Skarner seçimiyle etkili olmuşlardı. Fenerbahçe'den giderek daha derli toplu bir oyun görmeye başladık. GAL karşısında alınan mağlubiyet biraz endişe verici olsa da 1907 Fenerbahçe draftlardan ciddi üstünlükler elde edebilen bir takım. ve draftlarının gerektirdiği oyunu sergileyebilen bir takım.

Beşiktaş

Beşiktaş Esports'ta kötü gidişat devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Galakticos karşısında kazanamasaydı çok ciddi playoff potasının dışında kalabilme ihtimalleri oluşacaktı. Şu anda Fenerbahçe'nin iki galibiyet önündeler. Bunu lig ortalarında yakaladıkları önemli galibiyet serisine borçlular. Son haftalarda takımın performansında ciddi düşüş var. Waena diğer orta koridor oyuncularına kıyasla etkisiz kalıyor. Rakipler onun şampiyon havuzuna rahat bir şekilde cevap verebiliyor.Robin odaklı bir oyun oynandığı için rakipler Robin'i etkisiz bıraktıklarında Beşiktaş'ı kısıtlayabiliyor. Ayrıca Alive ve Mocha ikilisinde de performans düşüşü var. Juuzou ise takımın tek ayakta kalan oyuncusu gibi gözüküyor. Juuzou'nun ortalama performans gösterdiği senaryolarda Beşiktaş'ın kazanamayacağı bir iki maç gördük. Son Galakticos maçında da rakibin oyuna geri dönmesine izin vermedi. 1907 Fenerbahçe karşısında işleri kolay olmayacak.

Olasılıklar

1907 Fenerbahçe'nin mevsim finallerine girebilmesi için bu hafta oynayacakları iki maçı da kazanması gerekiyor. Direkt rakipleri Dark Passage ve Beşiktaş ile oynayacaklar. Denklem çok basit. İki maçın ikisini de kazanırlarsa playoff'lara girecekler. Öte yandan yarın oynanacak karşılaşmayı Beşiktaş kazanırsa Fenerbahçe'nin iddaası kalmıyor. Bu sefer de Dark Passage ile Beşiktaş arasında beşincilik için bir çekişme göreceğiz. Beşiktaş'ın pazar günü SUP karşısında mağlup olacağını düşünürsek DP haftayı 2-0 kapatırsa mevsim finallerine beşinci sıradan girebilir. İkili averajda Beşiktaş'a karşı üstün durumdalar.

Yarın oynanacak karşılaşmaları izleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros