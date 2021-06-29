VFŞL'de 3. Hafta Maçları geride kaldı
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VFŞL'de 3. Hafta Maçları geride kaldı

VFŞL'de 3. Hafta Maçları geride kaldı
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2021 Yaz Mevsimi'nde 3. hafta maçları tamamlandı. 26 ve 27 Haziran tarihlerinde oynanan karşılaşmalarla birlikte lig aşamasının üçüncü haftası da geride kalmış oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2021 Yaz Mevsimi'nde 3. hafta maçları tamamlandı. 26 ve 27 Haziran tarihlerinde oynanan karşılaşmalarla birlikte lig aşamasının üçüncü haftası da geride kalmış oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2021 Yaz Mevsimi'nde 3. haftayı Galatasaray Espor, Nasr Esports ve Galakticos kayıpsız kapatırken 1907 Fenerbahçe Espor ve Team Aurora ve Papara SuperMassive haftadan galibiyet çıkaramadı.

GALATASARAY VE NASR ZİRVEDE

İlk haftadan bu yana kayıpsız ilerleyişini sürdüren Galatasaray Espor ve Nasr Esports üçüncü hafta geride kalırken altışar galibiyet ile zirveyi paylaşmaya devam ediyor. Haftanın ilk gününe Galatasaray Espor, Papara SuperMassive karşısında aldığı galibiyet ile başladı. Yalnızca iki skor verdiği karşılaşmada Galatasaray Espor, rakibine bu mevsimdeki ilk mağlubiyetini yaşattı. Haftanın ikinci gününde ise puan tablosunun en alt sırasındaki Team Aurora'yı mağlup etmeyi başardı. Nasr Esports, haftanın ilk mücadelesini 1907 Fenerbahçe Espor karşısında verdi. 36 dakikalık uzun bir mücadelenin ardından galibiyete ulaşan taraf Nasr oldu. Haftanın ikinci gününde ise rakibi Papara SuperMassive ile karşı karşıya geldiği karşılaşmadan galip ayrılarak kayıpsız ilerleyişini sürdürdü.

VFŞL'de 3. Hafta Maçları geride kaldı

GALAKTICOS'UN YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

Mevsim öncesinde Koreli oyuncularla kadrosunu güçlendiren GALAKTICOS, galibiyetleri toplamaya devam ediyor. 5 Ronin ve 1907 Fenerbahçe Espor zaferleriyle tamamladığı haftanın ardından toplamda beş galibiyete ulaşan ekip, zirvedeki ikilinin en yakın takipçisi konumunda.

Son şampiyon fastPay Wildcats, ilk iki haftada olduğu gibi üçüncü haftayı da bir galibiyet ve bir mağlubiyet ile kapattı. 5 Ronin, Beşiktaş ve Dark Passage haftayı birer galibiyet ile kapatan diğer ekipler oldu. 1907 Fenerbahçe Espor, Team Aurora ve Papara SuperMassive ise haftadan galibiyet çıkaramadı.

VFŞL'de dördüncü hafta karşılaşmaları 3 - 4 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi maçlarını canlı olarak Twitch/riotgamesturkish, Youtube/lolespor ve lolespor.com üzerinden, Akademi Ligi'nin maçları ve tek video halinde paylaşılacak özetlerini ise gün sonlarında Youtube/lolespor kanalından takip edebilirsiniz.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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