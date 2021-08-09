VFŞL 2021 Yaz Mevsimi Çeyrek Final takvimi belli oldu!
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VFŞL 2021 Yaz Mevsimi Çeyrek Final takvimi belli oldu!

VFŞL 2021 Yaz Mevsimi Çeyrek Final takvimi belli oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Çeyrek Finale dair detaylar sizlerle!

League of Legends severlerin yakından takip ettiği VFŞL 2021 Yaz Mevsimi Çeyrek Final takvimi belli oldu.

Elinizdeki tüm işi acilen bırakın. Takvimlere notlar alınsın, alarmlar kurulsun, tahminler yapılsın, zehirli oklar atılsın, kahinler bir adım öne çıksın. Şimdi de Vodafone Free Zone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi final takvimine birlikte göz atalım.

Çeyrek Final maçları 14-15 Ağustos olmak üzere iki günde oynanacak. Günlere göre oynanacak karşılaşmalar ise şu şekilde:

14 Ağustos Cumartesi

Galakticos X Dark Passage (14.00)

15 Ağustos Pazar

SuperMassive X Beşiktaş Esports (14.00)

Playerbros ekibi olarak çeyrek finalde mücadele edecek tüm takımlara başarılar dileriz, iyi olan kazansın!

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Kaynak: Playerbros

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