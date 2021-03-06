VFŞL 2021 Kış Mevsimi'nde 7. Hafta 1. Gün Maçları Oynandı!

VFŞL 2021 Kış Mevsimi'nde 7. Hafta 1. Gün müsabakaları oynandı. 6 Mart TSİ 14.00'de Beşiktaş Esports vs. Team Aurora müsabakasıyla başlayan gün oldukça güzel maçlara sahne oldu. Günün maçı şüphesiz ki "TCL'in LoL Classico'su" olan fastPay Wildcats vs. Dark Passage müsabakasıydı. LoL Classico olmasının hakkını veren karşılaşmada 47 skor çıktı ve maç 38. dakikada sona […]

VFŞL 2021 Kış Mevsimi'nde 7. Hafta 1. Gün müsabakaları oynandı. 6 Mart TSİ 14.00'de Beşiktaş Esports vs. Team Aurora müsabakasıyla başlayan gün oldukça güzel maçlara sahne oldu. Günün maçı şüphesiz ki "TCL'in LoL Classico'su" olan fastPay Wildcats vs. Dark Passage müsabakasıydı. LoL Classico olmasının hakkını veren karşılaşmada 47 skor çıktı ve maç 38. dakikada sona erdi. Günün bütün karşılaşmaları ise şu şekildeydi:

VFŞL 2021 Kış Mevsimi 7. Hafta 1. Gün Maçları

6 Mart 2021

14.00| Beşiktaş Esports (K) vs. Team Aurora

15.00| Galakticos vs. Galatasaray Esports (K)

16.00| 1907 Fenerbahçe (K) vs. 5Ronin

17.00| fastPay Wildcats (K) vs. Dark Passage

18.00| NASR Esports Türkiye vs. Papara SuperMassive

VFŞL 2021 Kış Mevsimi'nde 7. Hafta 1. Gün karşılaşmalarının oynanmasıyla birlikte puan durumunun son hali şu şekilde:

1. Papara SuperMassive (11G-2Y)

2. fastPay Wildcats (10G-3Y)

3. Galatasaray Esports (8G-5Y)

4. Beşiktaş Esports (8G-5Y)

5. NASR Esports Türkiye (8G-5Y)

6. 1907 Fenerbahçe (6G-7Y)

7. Dark Passage (6G-7Y)

8. 5Ronin (4G-9Y)

9. Galakticos (4G-9Y)

10. Team Aurora (0G-13M)

VFŞL 2021 Kış Mevsimi'nin 7. Hafta 2. Gün karşılaşmaları ise 7 Mart 2021'de oynanacak. TSİ 14.00'de Team Aurora vs. Dark Passage maçı ile başlayacak olan ve Galatasaray vs. Fenerbahçe derbisine sahne olacak günde oynanacak tüm karşılaşmalar şu şekilde:

VFŞL 2021 Kış Mevsimi 7. Hafta 2. Gün Maçları

7 Mart 2021

14.00| Team Aurora vs. Dark Passage

15.00| Beşiktaş Esports vs. 5Ronin

16.00| 1907 Fenerbahçe vs. Galatasaray Esports

17.00| fastPay Wildcats vs. NASR Esports Türkiye

18.00| Galakticos vs. Papara SuperMassive

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi 2021 Kış Mevsimi'nde normal sezonun sona ermesine 2 hafta kaldı. Playoff heyecanının doruklara ulaşacağı VFŞL karşılaşmalarını canlı olarak ve Türkçe anlatım ile , veya takip edebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros