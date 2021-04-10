VFŞL 2021 Kış Mevsimi ilk yarı final mücadelesinde serinin oyuncusu stillnumb!
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VFŞL 2021 Kış Mevsimi ilk yarı final mücadelesinde serinin oyuncusu stillnumb!

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VFŞL 2021 Kış Mevsimi ilk yarı final mücadelesinde serinin oyuncusu stillnumb!

VFŞL 2021 Kış Mevsimi yarı final mücadelesinde serinin oyuncusu stillnumblol!

VFŞL 2021 Kış Mevsimi ilk yarı final mücadelesinde inanılmaz istatistikleri ile serinin oyuncusu stillnumb oluyor. 'un orta koridor oyuncusu 5 maçlık serinin son 3 maçında oynadığı güzel oyunlar ile takımının ve serinin en iyi istatistiğini ortaya koydu. LoLespor sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile oyuncunun istatistiklerini bütün taraftarları ile paylaştı.

VFŞL 2021 Kış Mevsimi ilk yarı final mücadelesinde 1907 Fenerbahçe Espor, 2-0 geriye düştüğü yarı final serisini 3-2'lık skor ile kazandı. 1907 Fenerbahçe Espor bu zaferi takım olarak kazansalar da bu serinin kahramanı hiç şüphesiz Onurcan "stillnumb" Başkurt oldu.

Yarın oynanacak fastPay Wildcats – Galatasaray Espor yarı final serisinde görüşmek üzere!

Kaynak: Playerbros

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