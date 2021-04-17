VFŞL 2021 Kış Mevsimi Finali şampiyonu fastPay Wildcats!

2021 Kış Mevsimi şampiyonu fastPay Wildcats!

2021 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde oynanan büyük final serisinin ardından rakibi 1907 Fenerbahçe Espor'u 3-1 yenerek 2021 Kış Mevsimi Finali şampiyonu fastPay Wildcats oluyor. Wildcats inanılmaz bir lig serüvenin ardından adını 2021 kış mevsimi şampiyonu olarak tarihe yazdırıyor!

KMF 2021 büyük finali serisinde fastPay Wildcats tecrübesi ile 1907 Fenerbahçe Espor'un önüne geçti diyebiliriz. 1907 Fenerbahçe Espor lig başından beri aldığı kararlar ile buraya kadar gelmesi de inanılmaz bir başarı. Playerbros olarak her iki takımı da tebrik ediyoruz!

fastPay Wildcats aldığı risklerin karşılığını alıyor ve KMF 2021 şampiyonu oluyor! Wildcats tarihinde ilk defa ilk defa MSI'a gidecek. Holyphoenix'de uzun zaman sonra uluslar arası bir turnuvada boy gösterecek, başarılı oyuncu 6.5 senedir uluslararası turnuvada oynamadı!

Kaynak: Playerbros