VFŞL 2021 Kış Mevsimi çeyrek finalleri sona erdi
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VFŞL 2021 Kış Mevsimi çeyrek finalleri sona erdi

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VFŞL 2021 Kış Mevsimi çeyrek finalleri sona erdi

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı. VFŞL 2021 Kış Mevsimi çeyrek finalleri sona erdi!

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VFŞL'de çeyrek final heyecanı 3 Nisan Cumartesi günü oynanan NASR Esports – 1907 Fenerbahçe Espor serisiyle başladı. Lig aşamasını 3. sırada bitirmiş NASR Esports ve 6. sıradan çeyrek finale adım atmış 1907 Fenerbahçe karşılaşmasında beklentilerin çok ötesindebir performans sergileyen 1907 Fenerbahçe seriden 3-2 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Neramin, gösterdiği performans ile "Serinin Oyuncusu" seçildi.

VFŞL 2021 Kış Mevsimi çeyrek finalleri sona erdi

Çeyrek finallerin ikinci gününde ise Galatasaray Espor ve Dark Passage karşı karşıya geldi. Galatasaray Espor serideki hatasız oyunu ile 3-0'lık net bir galibiyet ile adını yarı finale yazdırdı. Alt koridor oyuncusu Ruvelius, "Serinin Oyuncusu" seçildi.

SIRADA YARI FİNALLER VAR

Çeyrek final maçlarının tamamlanmasıyla yarı final eşleşmeleri belli oldu. Lig aşamasını lider olarak tamamlayan Papara SuperMassive, düşük seri başı olan 1907 Fenerbahçe Espor ile eşleşti. fastPay Wildcats'in rakibi ise Galatasaray Espor oldu.

VFŞL 2021 Kış Mevsimi çeyrek finalleri sona erdi

VFŞL'de yarı final eşleşmeleri 10 – 11 Nisan tarihlerinde oynanacak. 10 Nisan'da Papara SuperMassive ile 1907 Fenerbahçe Espor karşı karşıya gelecek. 11 Nisan'da ise fastPay Wilcats – Galatasaray Espor mücadelesini izleyeceğiz. Saat 14.00'da başlayacak maçlar, lolesports.com, twitch.tv/riotgamesturkish ve youtube.com/lolespor'da canlı olarak yayınlanacak.

Çeyrek final karşılaşmalarından sizin için seçtiğimiz oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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