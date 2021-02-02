Veznedardan 2 milyon liralık vurgun iddiası
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Veznedardan 2 milyon liralık vurgun iddiası

02.02.2021 17:36 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:36
Veznedardan 2 milyon liralık vurgun iddiası

ANTALYA'da yıllar içinde veznedar olarak çalıştığı kurumdan 2 milyon lirayı zimmetine geçirip, 10 gün kadar önce de 190 bin lira ile kaçan Ş.H., geçen hafta teslim oldu.

ANTALYA'da yıllar içinde veznedar olarak çalıştığı kurumdan 2 milyon lirayı zimmetine geçirip, 10 gün kadar önce de 190 bin lira ile kaçan Ş.H., geçen hafta teslim oldu. Ş.H., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muratpaşa ilçesindeki bir kamu kurumunda veznedar olarak çalışan, bir sendikanın da başkan yardımcılığı görevini yürüten Ş.H., 10 gün kadar önce kuruma ait 190 bin lira ile ortadan kayboldu. Ş.H.'nin hesaplar arasında oynama yaptığı 2019 ve 2020 yılları incelendiğinde, yaklaşık 2 milyon lira civarında parayı zimmetine geçirdiği belirlendi. Çalıştığı kurumda bilirkişi görevi de yaptığı belirtilen Ş.H.'nin, emniyetten gönderilen trafik ceza tutanağı üzerinde de tahrifat yaptığı iddia edildi.Geçen hafta savcılığa gidip teslim olan Ş.H., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hesaplardaki incelemenin önceki yılları da kapsayacak şekilde genişletildiği, vurgunun miktarının büyüyebileceği kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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