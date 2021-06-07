Vezneciler şehitleri anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vezneciler şehitleri anıldı

Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Fatih Vezneciler'de 2016'da Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polislerden Kadir Cihan Karagözlü ve Gökhan Topçu için şehitlikte anma töreni düzenlendi.

Fatih Vezneciler'de 2016'da Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polislerden Kadir Cihan Karagözlü ve Gökhan Topçu için şehitlikte anma töreni düzenlendi.

Edirnekapı Şehitliği'ndeki anma programına ailelerin yanı sıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, bazı ilçe emniyet müdürleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Daha sonra, Şehit polis memuru Kadir Cihan Karagözlü'nün yakını Ahmet Sütçü şehitlerin anısına kaleme aldığı şiiri okudu.

Şehit Kadir Cihan Karagözlü'nün ağabeyi Yasin Hakan Karagözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Haziran 2016'dan bu yana beş yıl geçtiğini ifade ederek, "Bizim için çok zor oldu. Gene buradayız, kabri başındayız. Buradan şehitlerin babası, mazlumların babası Recep Tayyip Erdoğan'a da selamlarımı iletiyorum. Çok görüşmek istedim ama görüşemedim. CİMER'den de yazdım ama bir türlü buluşma olmadı. İnşallah sesimizi duyar, telefonla da olsa görüşmek istiyorum." dedi.

Şehitlikteki polislerin kabirlerine karanfil bırakılmasıyla anma töreni sona erdi.

7 Haziran 2016'da Fatih Şehzadebaşı Caddesi Vezneciler otobüs durağı istikametinde yoldan geçen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait iki midibüse bombalı araçla terör saldırı düzenlenmişti. Olayda, polis memurları Kadir Cihan Karagözlü, Gökhan Topçu, Duha Beker, Ramazan Kırboğa, Emrah Pekdoğan ve Yaşar Özlem ile 6 vatandaş şehit olurken, 36 kişi yaralanmıştı.

Vezneciler şehitleri anıldı
Vezneciler şehitleri anıldı
Vezneciler şehitleri anıldı
Vezneciler şehitleri anıldı
Vezneciler şehitleri anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

MSB: 2'si Fırat Kalkanı, 4'ü Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: 2'si Fırat Kalkanı, 4'ü Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika gündem: Eren-1 Operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride arandığı belirlendi
Son dakika gündem: Eren-1 Operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride arandığı belirlendi
Pençe Yıldırım Harekâtı'nda bir kahraman askerimiz mayına basarak şehit oldu
Pençe Yıldırım Harekâtı'nda bir kahraman askerimiz mayına basarak şehit oldu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Alişan Demet Akalın Erkan Petekkaya Kerimcan Durmaz
Spor Okay Yokuşlu Merih Demiral Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vezneciler şehitleri anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:31:09. #1.16#

title