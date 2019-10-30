30.10.2019 13:52

Vezneciler saldırısına ilişkin yargılamaya devam edildi

İSTANBUL - Fatih'te çevik kuvvet polisini taşıyan araca düzenlenen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma savcısının mütalaa hazırlamak için ek süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.

İstanbul Fatih'te 7 Haziran 2016'da çevik kuvvet aracına düzenlenen, 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar ve her iki tarafın avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu.

Yargılamaya ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, mütalaayı hazırlamak için ek süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyet, 6 tutuklu sanığın tutukluluk halinin ve 2 tutuksuz sanığın hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına hükmetti.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan sanıkların infazının beklenmesine hükmeden heyet, duruşma savcısının süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, 7 Haziran 2016'da Fatih Şehzadebaşı Caddesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait iki midibüse terör saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi.

6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiğinin anlatıldığı iddianamede sanıkların, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalayarak kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs etme', 'Olası kastla bombalama suretiyle öldürme', 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi', 'Olası kastla basit yaralama', 'Olası kastla yaralama', 'Olası kastla kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralama' ve 'Zincirleme şekilde mala zarar verme' ve 'Silahlı terör örgütünün yöneticiliğini yapma' suçlarından yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet, altışar kez müebbet ve çeşitli oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İHA