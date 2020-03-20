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Vezneciler, Polis, Güncel

Vezneciler'deki terör saldırısı davasında avukatlardan koronavirüs önlemi

Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, terör örgütü PKK elebaşıları Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın duruşması, yeni tip koronavirüs salgını...

20.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:12
Vezneciler'deki terör saldırısı davasında avukatlardan koronavirüs önlemi

Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, terör örgütü PKK elebaşıları Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın duruşması, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle avukatlar müvekkilleriyle görüşemediği için ertelendi.

İstanbul Adalet Sarayı'nın en büyük salonlarından biri olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılmazken, koronavirüs salgını nedeniyle tutuklu sanıklara Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanıldı.

Duruşmaya katılan bazı müşteki ve sanık avukatlarının maske ve eldiven taktıkları, izleyici olarak duruşmaya katılan polislerin ise ikişer kişilik boşluklar bırakarak sandalyelere oturdukları görüldü.

Bazı avukatların ise virüs nedeniyle duruşmaya katılmayacaklarını bildiren mazeret dilekçesi gönderdikleri kaydedildi.

Sanık avukatları, virüs salgını nedeniyle cezaevindeki müvekkilleriyle görüşemediklerini, bu nedenle mütalaaya karşı savunma hazırlayamadıklarını belirterek, süre talebinde bulundu.

SEGBİS yöntemiyle bağlanılan sanıklar ise tahliye talebinde bulunarak, süre talep etti.

Ara karar oluşturan mahkeme heyeti, dünyada ve Türkiye'de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle bazı avukatların duruşmaya katılmamaları ve bazı avukatların da müvekkilleriyle görüşemedikleri için esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlayamadıklarını bildirmelerini dikkate alarak, taraflara son kez kesin süre verilmesine hükmetti.

Salgın hastalığın veya tehlikenin azalması durumunda sanıkların duruşmaya getirilmeleri için cezaevlerine yazı yazılmasına, salgın devam ettiği takdirde kamu sağlığı ve güvenliği için SEGBİS ile hazır edilmelerine karar veren heyet, duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.

Öte yandan geçen hafta iki gün boyunca dezenfekte edilen İstanbul Adliyesi'ndeki kalabalığın ciddi manada azaldığı gözlenirken, adliyeye giren her vatandaşın eline görevliler tarafından dezenfektan sıkılıyor.

Soruşturma ön büro gibi bilgi alma amaçlı bölmelerde ise halihazırda camekan bölme içinde duran memurun penceresi ile dışarıdaki vatandaşın arasına 1 metre boşluk bırakılarak bariyer konulduğu görüldü.

Mütalaadan

Davanın 20 Ocak 2020 tarihli duruşmasında açıklanan esas hakkındaki mütalaada, haklarında kırmızı bülten ile yakalama çıkarılan sanıklar terör örgütü elebaşılarından Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık, Abdullah Korhan, Mehmet Şükrü Kahraman, Resul Sain, Ramazan Açıkyüz, Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Hülya Orhan ve Elif Yıldırım yönünden dosyanın ayrılmasına karar verilmesi isteniyor.

Savcılık mütalaasında, sanıklardan Eyüp Sever ve Murat Bal hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", 6 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", 6 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle öldürme", yaralanan 16 polis için ayrı ayrı 16 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", yaralanan 28 sivil için ayrı ayrı "tasarlayarak bombalama suretiyle öldürmeye teşebbüs" ile "patlayıcı madde kullanmak suretiyle mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 873 yıldan 1362 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Mütalaada, sanıklardan Gülşen Bahadır hakkında da 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 873 yıldan 1362 yıla kadar hapis cezası verilmesi gerektiği belirtiliyor.

Sanıklardan Gamze Zere Karadağ'ın, Vezneciler'deki bombalı saldırı ile 10 Aralık 2016'daki Beşiktaş Vodafone Park çevresinde çevik kuvvet polislerine yönelik bombalı saldırı eyleminde "yardım eden" sıfatıyla sorumlu olduğu kanaatine varıldığı aktarılan mütalaada, Karadağ'ın 2 bin 528 yıldan 4 bin 425 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Savcılık mütalaasında, diğer 7 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA

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