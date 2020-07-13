Vezneciler'de çevik kuvvet polisini taşıyan araçlara düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin 22... Vezneciler'de çevik kuvvet polisini taşıyan araçlara düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin 22 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Vezneciler'de çevik kuvvet polisini taşıyan araçlara düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin 22 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İki sanığı 13 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 893 yıl, bir sanığı ise 12 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 893 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, diğer sanıkları benzer suçlardan çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA