VEZNECİLER DAVASINDA KARAR ÇIKTI Vezneciler'de 7 Haziran 2016 tarihinde çevik kuvvet otobüsüne yönelik bomba yüklü bir araçla yapılan terör saldırısında 6'sı polis 12 kişinin şehit edilmesine yönelik 8'i tutuklu, 11'i firari olmak üzere toplam 22 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Vezneciler'de 7 Haziran 2016 tarihinde çevik kuvvet otobüsüne yönelik bomba yüklü bir araçla yapılan terör saldırısında 6'sı polis 12 kişinin şehit edilmesine yönelik 8'i tutuklu, 11'i firari olmak üzere toplam 22 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Eyüp Sever ve Murat Bal hakkında dört farklı suçtan ayrı ayrı toplamda 13'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 893'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Kaynak: DHA