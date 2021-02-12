Vezirköprülü gazi Bayır'a yapılacak evin temeli atıldı
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Vezirköprülü gazi Bayır'a yapılacak evin temeli atıldı

12.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:59
Vezirköprülü gazi Bayır'a yapılacak evin temeli atıldı

Terörle mücadele sırasında 2019 yılında gazi olan Uzman Çavuş Sinan Bayır'a Vezirköprü ilçesinde yapılacak evin temeli atıldı.

Terörle mücadele sırasında 2019 yılında gazi olan Uzman Çavuş Sinan Bayır'a Vezirköprü ilçesinde yapılacak evin temeli atıldı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın 2019 yılında ziyareti sırasında ev talep eden Bayır için Adatepe Mahallesi'nde alt katı iş yeri olacak evin inşaatına başlandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, gazinin talebi üzerine teşkilatlarının harekete geçtiğini ve işin bu aşamaya getirildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Milletvekili Yaşar da bu işin siyasetinin olmayacağını dile getirerek, "Gazilerimize, şehitlerimize ve yakınlarına ne yapsak azdır. Bunun siyaseti olmaz. Onlar bizim gözbebeğimizdir. Onlar bize milletimizin emanetidir." dedi.

Temel atma töreninin ardından katılımcılar, yapılacak inşaatın projesini inceledi.

Temel atma törenine İYİ Parti İl Başkanı Hasan Aksoy, Vezirköprü İlçe Başkanı Salih Gürbüz ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

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