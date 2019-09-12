Vezirköprü, Tarım Fuarı'na 'kenevir' ile damga vuracak

12.09.2019 14:27

Sektörün kalbinin atacağı 5'inci Samsun Tarım Fuarı'nın 'onur konuğu' olan Samsun'un Vezirköprü ilçesi, başta 'kenevir' olmak üzere bütün tarımsal ve yöresel ürünleriyle görücüye çıkacak.



Samsun Tarım Fuarı, 5'inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 25-29 Eylül tarihleri arasında sektörün temsilcilerini bir araya getirecek Tarım Fuarı'nın bu yıl ki onur konuğu, Vezirköprü ilçesi oldu. Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, "Başta kenevir olmak üzere bütün tarımsal ve yöresel ürünlerimizle fuardaki yerimizi alacağız" dedi.



Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, 25 - 29 Eylül 2019 tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek 5'inci Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Traktörden biçerdövere tüm tarımsal mekanizasyon ve en son teknolojilerin sergilenmesi beklenen fuarın 'onur konuğu' olmalarını değerlendiren İbrahim Sadık Edis, "Hiç kuşku yok ki mutluyuz, sevinçliyiz. Bu nedenle, bu onura layık olmak amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlçemizi ve bölgemizi en güzel şekilde fuarda temsil edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.



Kenevirde isim hakkı ve istihdam



Vezirköprü'nün sön dönemlerde 'kenevir' bitkisi ile anıldığını hatırlatan Başkan Edis, "Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önemle üzerinde durduğu kenevir üretimi için tüm gözler ilçemize çevrilmiş durumda. Vezirköprü'de kenevir tohumu üretimine çiftçimizin ilgisi bu sezon çok daha büyük oldu. Narlı ve Köprü adları altında kenevir tohumu üretimi tescil hakkını almak üzere başlattığımız çalışmalar tamamlanmak üzere. Önümüzdeki yıldan itibaren kenevir üretiminin yatırıma dönüşmesi için çok önemli adımlar atacağız. Yerinde üretim ve yerinde imalat ile Vezirköprü'de istihdama büyük katkı sağlayacağız" dedi.



Kilim, dokuma bezi ve semaver



Bu yılki fuarda, ilçenin tüm tarımsal ürünlerinin yanı sıra kültürel ve yöresel ürünlerinin de tanıtımını yapacaklarını söyleyen İbrahim Sadık Edis, "Coğrafi işaretini aldığımız Tahtaköprü kilimi, Susuz dokuma bezi ve Vezirköprü semaveri, artık ilçemizle özdeşleşmiş ürünler. Her sergilendikleri yerde büyük ilgi gören bu ürünlerimizi Tarım Fuarı'nda da bir kez daha tanıtma imkanı bulacağız. Tescilli, belgeli ürünlerimizi artık önce Samsun ve bölgesine, ardından tüm ülkeye, ardından dünyaya pazarlamayı düşünüyoruz. Bununla ilgili başlattığımız alt yapı çalışmalarımız var ve bu çalışmalar devam ediyor. Böylece hem ekonomiye katkı sağlayacak, hem istihdamı artıracak hem de bu ürünlerimizi gelecek nesillere miras olarak bırakabileceğiz" diye konuştu.



Samsunlulara çağrı: "Fuara bekliyoruz"



Samsunlulara seslenen Başkan İbrahim Sadık Edis, "Tarım Fuarı'nda onur konuğu olmanın mutluluğu, heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz, tarım mühendisleri ve danışmanlarımız, tarımsal firma sahipleri, kısacası sektörün tüm temsilcileri bu fuarda buluşacak. Değerli Samsunlu hemşehrilerimizi bu güzel ve anlamlı fuara, özellikle de Vezirköprü Standı'na bekliyoruz. Vatandaşlarımızın ziyaretleri ve desteği başta tarımsal alanda olmak üzere, yapacağımız tüm yatırım ve çalışmalarda bizlere büyük moral ve güç verecektir" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA