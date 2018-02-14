Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğüne Araç Takviyesi

Samsun'un Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğüne verilen 2 kepçe ve 1 traktörün törenle teslimi yapıldı.

Teslim töreninde konuşan Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriya Nane, "Türkiye'nin en kıymetli ağaçları hem sarıçam hem karaçam Vezirköprü'de. Vezirköprü'de son yıllara bakarsak 1. sırada yer alıyor. Bu sene bizim 1 milyon 200 bin metreküp üretimimiz vardı. 200 bini Vezirköprü gerçekleştirdi. Bütün ormancılık faaliyetlerini başta müdüre hanım olmak üzere teşekkür ederiz. Bunlara karşılık mükafaat olarak da makine parkurlarına 3 tane araç veriyoruz. Birisi ekskovatör, biri kazıyıcı yükleyici, diğeri traktör. Geçen sene yaklaşık 8 milyon 400 bin lira gibi kar elde ettiler. Bu karlarına karşılık 1 milyonluk araç veriyoruz. İnşallah bu araçlar hem kooperatiflerin hem de Vezirköprü'nün ihtiyaçlarına hizmet eder" dedi.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak ise yaptığı konuşmada, "Bu başarı tek başına olmuyor. Biz bir ekip olarak işletme şeflerimizle birlikte onların çalışmalarıyla işletmemizi daha da iyi hallere getireceğiz. 2018 yılında da yatırım çalışmalarımız devam edecek Allah'ın izniyle her gün biri iki etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "İş makinelerimiz size emanet" diyen Nane, anahtarları iş makinesini kullanacak olan operatörlere teslim etti. İş makinelerinin yangın tedbir ve orman üretim yollarının açılmasında kullanılacağı belirtildi. - SAMSUN