Vezirköprü Off-road Şölenine Hazır

2018 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı, Vezirköprü Off-Road Kulübü tarafından Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde organize edilecek olan yarış, orman ve seyirci etabı olmak üzere 2 farklı etaptan oluşacak. 30 araç ve 60 sporcunun katılımıyla 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak seremoninin ardından saat 12.40'ta Vezirsuyu Tabiat Parkı'ndan start alacak yarışmacılar, 12 kilometrelik Spor Toto özel etabında mücadele edecek.

1 Temmuz Pazar günü ise saat 10.50'den itibaren Peli Parke Seyirci Özel Etabı geçilecek ve bu etap, TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak. Organizasyon, saat 18.30'da Vezirköprü Kültür Merkezi'nde yapılacak ödül töreniyle sona erecek.