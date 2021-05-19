Vezirköprü Motor Sporları Kulübü üyeleri 19 Mayıs için kortej oluşturdu
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Vezirköprü Motor Sporları Kulübü üyeleri 19 Mayıs için kortej oluşturdu

Vezirköprü Motor Sporları Kulübü üyeleri 19 Mayıs için kortej oluşturdu
Anadolu Ajansı / İrfan Ağca - Haberler | Güncel

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü Motor Sporları Kulübü (VEMOK) üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında kortej oluşturdu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü Motor Sporları Kulübü (VEMOK) üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında kortej oluşturdu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde toplanan VEMOK üyeleri ile motosiklet sürücüleri ellerinde ve araçlarında Türk bayrakları ile ilçe turu yaptı.

Motosikletlilerin kortejine vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.

Korteje, emniyet ve jandarma ekipleri ile Vezirköprü Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar da katıldı.

???????VEMOK Başkanı Serdal Tak, kulüp üyeleriyle Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılını kutladıklarını belirtti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı İstiklal meşalesinin hala yandığını ifade eden Tak, "Bu meşaleyi gelecek nesillere taşımak bizlere ve gençlere düşmektedir. Bizler de elimizden geleni mutlaka yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Kulüp olarak, bayram ilan edilmiş bu günü kortej yaparak kutladık. Şahsım ve kulübüm adına nice 19 Mayıs'lar diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

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