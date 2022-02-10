Vezirköprü Manifaturacılar Odası Başkanlığına Erdem yeniden seçildi

Vezirköprü Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanlığına yeniden Önder Erdem getirildi.

Vezirköprü Amatör Sporunu Geliştirme ve Güçlendirme Derneği salonunda gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa mevcut başkan Erdem, tek aday olarak katıldı.

Yapılan seçimde kullanılan oyların tamamını alan Erdem, yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Ali Sezgin, Murat Bezirgan, Mahir Özgönenel, Ömer Hamurcu, Ferhat Bolat ve Nevzat Yaman'dan oluştu.

Önder Erdem, burada yaptığı konuşmada, esnafın maddi sıkıntıda olduğunu ifade ederek, "Pandemi döneminden bu yana zaten sıkıntılı bir dönem geçiren esnafımız elektrik, su, doğal gaz faturalarının yüksek gelmesi ile daha da zor duruma düştü. Daha önce talep ettiğimiz esnafa faizsiz kredi desteği sağlanamadı. Bunu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Zor durumda olan esnafımıza bir yıl geri ödemesiz 50 bin lira faizsiz kredi desteği mutlaka sağlanmalı." dedi.