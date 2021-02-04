Vezirköprü itfaiye binası inşaatı tamamlandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde itfaiye binası inşaatının tamamlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Vezirköprü itfaiye hizmet binasının yapımının tamamladığı, 6 araç kapasiteli modern müdahale istasyonun yakında hizmete açılacağı belirtildi.

Samsun genelinde 17 itfaiye istasyonuyla hizmet veren Büyükşehir Belediyesinin aralarında İlkadım, Yakakent ve Atakum ilçelerinin de olduğu kentin 8 noktaya yeni itfaiye istasyonu inşa ettiği anlatılan açıklamada, olay yerine varış süresini kısaltacak istasyon yatırımlarına Vezirköprü'nün de eklendiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, itfaiye teşkilatını büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Dünya standartlarına göre itfaiye ekiplerinin olay yerine varış süresi 5 ile 8 dakika arasında. Şehir merkezinde bu standardı yakaladık. İlçelerimizde de bu süreyi yakalamak istiyoruz. Bu nedenle ilçelerimize 8 yeni istasyon kuruyoruz. Bunlarla birlikte de istasyon sayımız 17'den 25'e çıkacak." ifadelerini kullandı.

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde kurulacak stratejik istasyonun Kavak ve Canik'e hızlı müdahale sağlayacağına işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Yakakent itfaiye hizmet binasının yer tespitini yaparak projelendirdik. Atakum'a yeni bir istasyon kuruyoruz. Diğerlerinin projeleri de tamamlandı. 232 itfaiyecimiz 48 aktif aracımızla canla başla görev yapıyor. İlçelerimizde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için yeni istasyonlarımızla daha da güçleniyoruz. Vezirköprü Esentepe Mahallesi'nde 960 metrekarelik alanda inşa ettiğimiz itfaiye hizmet binası tamamlandı. Binanın geçici kabulü yapıldı. İstasyonlar arasında en moderni oldu. 2-3 hafta içinde açılışını gerçekleştireceğiz. Halkımıza hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü