Vezirköprü ilçesinde arazi toplulaştırma çalışmalarına yeniden başlandı - Haberler
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Vezirköprü ilçesinde arazi toplulaştırma çalışmalarına yeniden başlandı

AA / İrfan Ağca - Haberler | Güncel
Vezirköprü ilçesinde arazi toplulaştırma çalışmalarına yeniden başlandı

Vezirköprü ilçesinde 24 mahalleyi kapsayan arazi toplulaştırma çalışmaları yeniden başladı.

Vezirköprü ilçesinde 24 mahalleyi kapsayan arazi toplulaştırma çalışmaları yeniden başladı.

Daha önce Adatepe Mahalle sakinlerinin tepkisi ve çıkan olayların ardından durdurulan arazi toplulaştırma çalışmalarına yeniden başlandı.

İlçe giriş ve çıkışları ile merkezde geniş güvenlik önlemleri alınarak başlatılan çalışma kapsamında greyderler Adatepe Mahallesi arazisine girdi.

Jandarma ekiplerinin güvenliği sağladığı çalışmalarda Adatepe Mahallesi'ne giriş ve çıkışlar da kontrollü olarak sağlanıyor.

İlçede 27 Eylül'de hükümet konağı önünü traktörlerle kapatan Adatepe Mahallesi sakinleri, daha sonra belediye önünde eylem yapmıştı.

Vatandaşların arazi toplulaştırma projesini istemediklerini ve durdurulması gerektiğini söyleyerek polisle arbede yaşanmasının ardından belediye binasına zarar verilmişti.

Vezirköprü ilçesinde arazi toplulaştırma çalışmalarına yeniden başlandı

Vezirköprü ilçesinde arazi toplulaştırma çalışmalarına yeniden başlandı

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AA / İrfan Ağca - Son Dakika Haberleri

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