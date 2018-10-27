Vezirköprü'den Amasya Şeker Fabrikası'na Pancar Sevkiyatı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Amasya Şeker Fabrikası tarafından alımı yapılan şeker pancarının fabrikaya sevkiyatı başladı.



Amasya Şeker Fabrikası'nın 65. pancar alım kampanyasının başlamasının ardından teslim alınan ürünler, Vezirköprü Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından fabrikaya sevk ediliyor.



Sevkiyatın başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, Adatepe pancar alım yerinde dua edildi ve kurban kesildi.

Vezirköprü Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Hüseyin Kaya, burada yaptığı konuşmada, sorunsuz bir sevkiyat dönemi dileğinde bulunarak, "163 aracımız dönüşümlü olarak sevkiyatı gerçekleştirecek. Şoförlerimiz için sorunsuz bir sevkiyat olmasını diliyorum." dedi.



Amasya Şeker Fabrikası Bölge Ziraat Mühendisi Mehmet Alper Önder de şeker pancarı üretimi ile ilgili bilgi verdi.

Vezirköprü'de 693 üreticinin 5 bin 800 dönüm arazide üretim yaptığını belirten Önder, kampanya süresince 30 bin ton şeker pancarı teslim almayı planladıklarını söyledi.

Önder, Adatepe, Arıca ve Yağcı alım merkezlerinde teslim alınacak şeker pancarının Amasya Şeker Fabrikasına sevkiyatının ardından üreticilere şeker dağıtımına başlayacaklarını kaydetti.