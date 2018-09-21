Vezirköprü'deki yangın 11 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı

Mahallede 8 ev küle döndü, yangın 11 saatte söndürüldü

2011 yılında çıkan yangında 24 ev yanmıştı

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde dün meydana gelen yangın yaklaşık 11 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangında 8 ev yanarak kül oldu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Kızılkese Mahallesi'nde dün saat 10.00 sıralarında yangın meydana geldi. Gülfan Çalışkan'a ait ahşap bir evde sobadan çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan diğer evlere de sıçradı. Alevler arasında kalan toplam 8 ev yanarak kül olurken, mahalle sakinleri evlerden birer birer tahliye edildi. Yangında 1 konaklama evinin de alevlerin şiddetiyle camlarının patladığı öğrenildi. Yangında evleri kül olan vatandaşlar geceyi eş, dost ve akrabalarının yanında geçirdi.

11 saat devam eden yangın, akıllara 2011 yılında aynı mahallede meydana gelen ve 24 evin yanarak kül olduğu yangını getirdi. Faciaya ramak kala itfaiye ekipleri saat 21.00 sıralarında yangını kontrol altına almayı başardı.

Mahalle Muhtarı Ramazan Karataş, bölgedeki jandarma ekipleri tarafından kendilerine verilecek olan yangın raporu ile hasar tespit çalışmalarına başlanacağını dile getirdi.