Vezirköprü'de velilerden kan bağışı

16.10.2019 19:06

Vezirköprü'de Zeki Cevher İlkokulunda öğretmenler ve veliler Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.



Okulun Kızılay Kulübü Danışman Öğretmeni Derviş Kanberoğlu AA muhabirine, öğrencilerine küçük yaşta kan bağışı bilincini aşılamak ve ülkenin kan ihtiyacına destekte bulunmak için bağış kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Türkiye'nin kan ihtiyacını karşılamada yüzde 100'e ulaşması için öğrencilerin bilinçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Kanberoğlu, "Öğrencilerimizin velileri ile yaptığımız kampanya hem onlara örnek oluyor hem de Kızılay'ın kan ihtiyacını karşılıyor. Bağış konusunda şüphesiz çocuklarımızın ikna yönünde büyük etkisi var. Bu kapsamda Zeki Cevher İlkokulu da bölgede birkaç okuldan bir tanesidir." dedi.

Kampanyada 84 ünite kan toplandı.

Kaynak: AA