Vezirköprü'de traktörün altında kalan genç yaşamını yitirdi

Vezirköprü'de traktörün altında kalan genç yaşamını yitirdi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan genç yaşamını yitirdi.

Vezirköprü'de traktörün altında kalan genç yaşamını yitirdi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan genç yaşamını yitirdi.
Erol Ayhan (21) yönetimindeki plakası olmayan traktör, dün Sarıalan Mahallesi'ndeki arazide devrildi.
Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Ayhan, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ayhan'ın cenazesi, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA
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