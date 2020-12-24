Vezirköprü'de taşımalı 6 bin öğrenciye yemek verilecek

Vezirköprü ilçesinde kurulan tam donanımlı mutfakta 6 bin öğrenciye yemek verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Van'da pilot uygulaması başlatılan öğretmenevleri yemek yapım ve dağıtım işi,, Vezirköprü'de de uygulanacak.

Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin bir bölümde oluşturulan mutfakta yemek ocakları kurulurken, diğer bölümlerde de et ve sebze tezgahları, bulaşıkhane, sebze ve et ürünleri için 2 soğuk hava deposu hazırlandı.

Vezirköprü Öğretmenevi Müdürü Hasan Dursun, yüz yüze eğitim öğretimin başlamasıyla faaliyete geçecek yemekhanenin hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Taşımalı eğitim gören öğrencilere her gün sıcak yemek ulaştırılacağını anlatan Dursun, "Taşıma ve malzeme alımı ihaleleri de yapılarak faaliyete başlayacağız. Tam donanımlı mutfağımızda üç çeşit yemek çıkaracağız ve denetimler sonrasında okullara ulaştıracağız. Adeta bir yemek fabrikası haline gelen mutfağımıza 14 ocak kurduk. Bu ocaklarda günlük 10 bin porsiyon yemek çıkarma kapasitesi olacak. Yemeklerimiz termo kutular ile taşınacak. Bu sayede sıcak yemeklerimizi öğrencilerimize sunacağız." dedi.

Vezirköprü Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öğretmenevi iş birliğinde oluşturulan mutfaktan ilçedeki 3 bin 500 ilkokul, 2 bin 500 ortaokul olmak üzere 48 okulda 6 bin taşımalı öğrenciye öğle yemeği verilecek.

Yemek imkanından ilçe merkezinde bulunan taşımalı öğrencilerin yanı sıra kırsal mahallelerde taşımalı eğitime dahil olan tüm öğrenciler yararlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca