Vezirköprü'de Simit Ustası Evinde Ölü Bulundu
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir fırında simit ustası olarak çalışan kişi evinde ölü bulundu.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir fırında simit ustası olarak çalışan kişi evinde ölü bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi 517. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Hayati Karatay (52) sabah mesaisine gelmeyip telefona cevap vermeyince iş arkadaşları evine gitti.
Hayati Karatay'ın yerde hareketsiz yattığını gören arkadaşları polisten yardım istedi.
Eve, acil sağlık ekibiyle gelen polis, Karatay'ın öldüğünü belirledi.
Karatay'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.