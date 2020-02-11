Vezirköprü'de seyir halindeki otomobil yandı
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Vezirköprü'de seyir halindeki otomobil yandı

Vezirköprü ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

11.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:28
Vezirköprü'de seyir halindeki otomobil yandı

ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Adem Çakır yönetimindeki 55 FB 758 plakalı otomobilin motorundan, Vezirköprü-Durağan kara yolu Yağınözü Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.

Sürücünün yol kenarına çekip inmesinin ardından büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında tamamen yanan araç, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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