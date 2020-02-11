Vezirköprü'de seyir halindeki otomobil yandı
Vezirköprü ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Vezirköprü ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Adem Çakır yönetimindeki 55 FB 758 plakalı otomobilin motorundan, Vezirköprü-Durağan kara yolu Yağınözü Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.
Sürücünün yol kenarına çekip inmesinin ardından büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında tamamen yanan araç, kullanılamaz hale geldi.