Vezirköprü'de pancar üreticilerine ödemeleri yapıldı

Amasya Şeker Fabrikasına pancar ürününü teslim eden üreticiler kalan ödemelerini teslim aldı.

Amasya Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı ve Amasya Şeker Fabrikası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı'nın katıldığı törende Vezirköprülü üreticilere 11 milyon 261 bin lira ödendi.

Törende açıklama yapan Saatcı, "Çiftçilerimizin pancar bedelleri bugün itibariyle tamamı ödeniyor. 407 bin ton kendi çiftçilerimizden, 222 bin ton pancarı dışarıdan alarak sezonu tamamladık. Vezirköprü'yü önemsiyoruz. Sebebi ise 2017'de göreve geldiğimizde 29 bin ton olan pancar üretimini 82 bin 500 tona kadar çıkardık. Bu yıl ise Vezirköprü'den beklentimiz 120 bin ton civarındadır." dedi.

Mahalle ziyaretlerinde verdikleri sözleri yerine getirmeye devam ettiklerini söyleyen Saatcı; "Kantarlarımızın tümünde zemin çalışmalarını ve bina tadilatlarının tamamını yapacağız. Adatepe ve Yağcı kantarlarında elektrikli sisteme geçerek makinelerini de yenileyeceğiz. Adatepe kantarına 3 milyon 500 bin tutarında bir tesis kuracağız. Analiz merkezini oluşturarak çiftçimiz orada poların ve firenin ne çıktığını görecek. Buraya kadar gelen çiftçimiz tarladan kantara kadar olan nakliye ücretini de alacak. Herkes istediği kantara ürününü teslim edebilecek. Hiçbir kantarı kapatmıyoruz." diye konuştu.

Pancar nakliye ihalesinin tarladan fabrikaya taşınacak şekilde yapılacağını ifade eden Saatcı, "Bu yıl nakliye ihalesinde yapacağımız bir değişiklik ile belirli günlerde pancarı tarladan fabrikaya taşımayı hedefliyoruz. 120 bin ton üretimi yapılmasını planladığımız pancarın yaklaşık 60 bin tonunu direkt olarak tarladan fabrikaya taşıyacağız." ifadesinde bulundu.

Konuşmanın ardından üreticilere pancar ürün bedelleri teslim edildi. Törene Vezirköprü'den Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Kaya, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt, MHP İlçe Başkanı Dursun Gülünay ve üreticiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca