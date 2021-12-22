Vezirköprü'de ortaokul öğrencileri, TÜBİTAK projelerini sergiledi - Haberler
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Vezirköprü'de ortaokul öğrencileri, TÜBİTAK projelerini sergiledi

Vezirköprü'de ortaokul öğrencileri, TÜBİTAK projelerini sergiledi
AA / İrfan Ağca - Haberler | Güncel

Vezirköprü Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK projelerini sergiledi.

Vezirköprü Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK projelerini sergiledi.

Vezirköprü Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrencilerin geliştirdiği projeler katılımcılara tanıtıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle başlayan fuarda okul müdürü Bünyamin Kıvrak, çalışmaları hakkında bilgi vererek, yaptıkları yenilikleri anlattı.

Fuara Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata ile okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Fuarın iki gün boyunca açık olacağı belirtildi.

Vezirköprü'de ortaokul öğrencileri, TÜBİTAK projelerini sergiledi

Vezirköprü'de ortaokul öğrencileri, TÜBİTAK projelerini sergiledi

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AA / İrfan Ağca - Son Dakika Haberleri

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